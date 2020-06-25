Путин и Макрон 26 июня проведут переговоры

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25 июня 2020, 13:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

президент Франции Эммануэль Макрон и глава РФ Владимир Путин, TASS Host Photo Agency/Global Look Press

Президенты Российской Федерации и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в пятницу, 26 июня, проведут переговоры. Беседа глав двух стран, как сообщается, состоится в формате видеоконференции.

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков днем в четверг заявил, что президенты России и Франции завтра будут общаться один на один.

Предполагается, что Владимир Путин и Эммануэль Макрон в рамках переговоров обменяются мнениями по ключевым вопросам отношений двух стран, а также коснутся кризисных ситуаций, в частности, украинского урегулирования, Ливии и Сирии.