Путин и Макрон 26 июня проведут переговоры

25 июня 2020, 13:35[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Президенты Российской Федерации и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в пятницу, 26 июня, проведут переговоры. Беседа глав двух стран, как сообщается, состоится в формате видеоконференции.
Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков днем в четверг заявил, что президенты России и Франции завтра будут общаться один на один.
Предполагается, что Владимир Путин и Эммануэль Макрон в рамках переговоров обменяются мнениями по ключевым вопросам отношений двух стран, а также коснутся кризисных ситуаций, в частности, украинского урегулирования, Ливии и Сирии.
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