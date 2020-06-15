Эммануэль Макрон может в ближайшее время посетить Россию

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15 июня 2020, 12:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

президент Франции Эммануэль Макрон, Jonathan Rebboah via www.imago-i/www.imago-images.de

Утром в понедельник, 15 июня, стало известно, что в ближайшее время может состояться визит президента Франции Эммануэля Макрона в Россию. Данный вопрос в настоящий момент прорабатывается.

Заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко ранее сегодня в ходе расширенного заседания комитета Совета Федерации по международным делам, уточнил что точные даты визита Эммануэля Макрона в Россию к настоящему моменту не установлены.

Подчеркивается, однако, что поездка французского лидера в РФ состоится в "достаточно короткие сроки".