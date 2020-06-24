Путин после парада Победы переговорил с главами нескольких стран
24 июня 2020, 12:59[ «Аргументы Недели» ]
Президент РФ Владимир Путин после парада в честь 75-летия Победы в великой Отечественной войне успел переговорить с некоторыми со своими коллегами. Известно, что на торжественное мероприятие прибыли главы Казахстана, Узбекистана, Молдавии, Таджикистана и Белоруссии.
Российский лидер «на ногах» переговорил с президентами Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и Таджикистана Эмомали Рахмоном. При этом Александр Лукашенко в этот момент находился позади всех и ни с кем не общался. Такая ситуация произошла в тот момент, когда главы государств отправились в Александровский сад возложить цветы к Могиле Неизвестного солдата.
Кроме того, после церемонии Путин успел пообщаться с президентом Молдавии Игорем Додоном.
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