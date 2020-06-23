Политолог оценил «загадочное» отношение Трампа к Путину, о котором ранее сообщил Болтон

Аргументы Недели → Политика 13+

23 июня 2020, 16:44 [ «Аргументы Недели» ]

президент США Дональд Трамп и глава РФ Владимир Путин, Kremlin Pool/ZUMAPRESS.com

Публицист и политолог Евгений Бень прокомментировал "загадочное" отношение президента США Дональда Трампа к главе России Владимиру Путину, о котором ранее сообщил экс-советник Белого дома Джон Болтон.

Болтон сообщил в беседе с журналистами, что личное отношение Трампа к российскому коллеге всегда "оставалось для него загадкой".

Евгений Бень в беседе с Радио Sputnik предположил, что за данной "загадкой" стоит ментальность самого американского президента, который пришел в политику из большого бизнеса и работает на своем посту как глава суперхолдинга. По мнению политолога, Дональд Трамп в отличие от Владимира Путина не имеет навыков вглядываться в мировых лидеров, вести переговоры на высшем уровне и доносить до собеседников идеи – он лишь "навязывает" то, что нужно США и ждет выполнения своих требований. Это делает его менее конструктивным политиком, чем Путин, считает Бень.