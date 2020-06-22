Болтон заявил, что Путин лучше Трампа готовится к деловым встречам

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22 июня 2020, 07:49 [ «Аргументы Недели» ]

президент США Дональд Трамп и глава РФ Владимир Путин, Andrea Hanks/ZUMAPRESS.com

Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что глава Российской Федерации Владимир Путин готовится к деловым встречам лучше, чем американский лидер Дональд Трамп.

По словам Болтона, президент РФ готовится к встречам "исчерпывающим образом" и знает людей, с которыми разговаривает. Экс-советник главы США уточнил, что Владимир Путин всегда думает, что хочет сказать, а также помнит о целях, которые намерен достичь.

Джон Болтон также добавил, что это тот уровень подготовки и планирования, который "не вяжется" с Дональдом Трампом.