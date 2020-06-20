Трамп отказался утверждать, что в полной мере доверяет главе Пентагона

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20 июня 2020, 07:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Axios

президент США Дональд Трамп, Chris Kleponis/CNP/AdMedia

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в рамках интервью в минувшую пятницу, 19 июня, отказался говорить, что в полной мере доверяет действующему министру обороны страны Марку Эсперу.

Главу США попросили прокомментировать, рассматривал ли он вопрос об отправке в отставку руководителя Пентагона, как об этом писали СМИ. Трамп замялся, а затем решил не отрицать данный факт напрямую, подчеркнув, что "не был сосредоточен на этом", поскольку у него было много других проблем, требовавших внимания.

На вопрос журналиста, может ли он, положа руку на сердце, сказать, что в полной мере доверяет Эсперу, президент Соединенных Штатов отказался отвечать и заметил, что ему "не нужно класть руку на сердце", а если "что-то произойдет", то все узнают об этом.