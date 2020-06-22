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Макрон предупредил Турцию из-за Ливии

, 22:09 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

Макрон предупредил Турцию из-за Ливии
Макрон на фото Globallookpress.com/ Jonathan Rebboah via imago-i

Президент Франции обвинил Турцию в «опасной игре». Поводом для этого стала ситуация в Ливии. Ранее Турция заявляла об интересах официального Парижа в Ливии.

Эммануэль Макрон обрушился с критикой в разговоре с Эрдоганом. Президент Франции заявил, что Турция играет в «опасную игру». Поводом для этого стала поддержка официальной Анкары Правительства национального согласия.

«Я уже имел возможность очень четко сказать президенту Эрдогану», — заявил французский лидер: «Считаю, что Турция сегодня ведет опасную игру в Ливии и нарушает все свои обязательства, взятые на Берлинской конференции».

В Ливии идет гражданская война. Ливийская национальная армия сражается с войсками Правительства национального согласия.

В конфликте завязаны интересы нескольких стран. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу называл Францию в числе стран, которые играют на стороне Ливийской национальной армии. Анкара, как известно, поддерживает Правительство национального согласия.

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