В Госдуме раскритиковали слова украинского эксперта об «ударе» по Новороссийску

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек оценил заявление украинского эксперта Михаила Жирохова о том, что Киев может нанести удар новыми ракетами комплекса «Нептун» по объектам в Новороссийске.
«Диалог двух сторон. Диалог двух государств. Диалог, в конце концов, между военными ведомствами. Мы не собираемся нападать на Украину, но не потерпим никаких провокаций», - высказал он RT, отметив, что это самое эффективное средстве решения вопросов.
Бальбек считает, что Михаил Жирохов «погряз в теориях». По его словам, украинскому эксперту не стоило говорить публично о том, что «не имеет ничего общего с реальностью».
Ранее военный эксперт предрек Украине «геополитическую катастрофу» при ударе по Новороссийску.