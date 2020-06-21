В Госдуме раскритиковали слова украинского эксперта об «ударе» по Новороссийску

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21 июня 2020, 13:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

фото: здание Государственной Думы, Sergey Kovalev/globallookpress.com

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек оценил заявление украинского эксперта Михаила Жирохова о том, что Киев может нанести удар новыми ракетами комплекса «Нептун» по объектам в Новороссийске.

«Диалог двух сторон. Диалог двух государств. Диалог, в конце концов, между военными ведомствами. Мы не собираемся нападать на Украину, но не потерпим никаких провокаций», - высказал он RT, отметив, что это самое эффективное средстве решения вопросов.

Бальбек считает, что Михаил Жирохов «погряз в теориях». По его словам, украинскому эксперту не стоило говорить публично о том, что «не имеет ничего общего с реальностью».

Ранее военный эксперт предрек Украине «геополитическую катастрофу» при ударе по Новороссийску.