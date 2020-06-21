Военный эксперт предрек Украине «геополитическую катастрофу» при ударе по Новороссийску

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21 июня 2020, 12:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: Новороссийск, pixabay.com

Военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко прокомментировал заявление украинского эксперта Михаила Жирохова о том, что Киев может нанести удар новыми ракетами комплекса «Нептун» по объектам в Новороссийске.

«В Новороссийске расположена военно-морская база ВМФ РФ, поэтому необходимые меры ее прикрытия с воздуха гарантированно позволяют уничтожать любые атакующие цели ещё на этапе входа в воздушное пространство России», - уточнил он.

Коротченко отметил, что любая попытка атаковать Россию или нанести урон ее военным объектам закончится для Украины «полной геополитической катастрофой и утратой государственности». Кроме того, он объяснил, что у них нет отработанной и прошедшей весь комплекс испытаний активной радиолокационной головки самонаведения для ракеты, о которой говорится в материале Жирохова. Еще одной важной деталей для удара про РФ эксперт назвал специализированный радиовысотомер, обеспечивающий полёт ракеты над поверхностью моря на предельно низкой высоте.

«А учитывая, что прежде украинская промышленность никогда не проектировала и не разрабатывала изделия такого класса, в перспективе ближайших 10-15 лет решить данную задачу украинскому военно-промышленному комплексу не под силу … Без этих двух важнейших компонентов ПКР говорить о реальном боевом применении "Нептуна", а тем более высокоточном поражении целей, невозможно в принципе», - пояснил он, указав на «бездарный» военно-политический пиар Украины.