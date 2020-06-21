Пушков сообщил о «смерти» американского мифа

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что американские граждане своими поступками во время протестов разрушили один из мифов Соединённых Штатов.
Пушков отметил, что так называемые «протестующие, а на деле погромщики», снесли памятники Христофору Колумбу, Джорджу Вашингтону и автору американского гимна Фрэнсису Скотту Ки. По его словам, тем самым они «несут не идеалы, а разрушение, грабежи, пожары и насилие».
«Кто-нибудь ещё жаждет поставить США в пример другим странам? Это время закончилась. Миф о «граде на холме» мёртв», - заключил сенатор.