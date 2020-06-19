Эксперты высказались о решении Алексея Текслера возглавить список единороссов

Аргументы Недели → Политика

19 июня 2020, 15:48 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял решение возглавить список «Единой России» на предстоящих выборах в Законодательное Собрание. Эксперты считают такое решение вполне логичным.

Южноуральский политолог Алексей Ширинкин в беседе с корреспондентом «Вечернего Челябинска» пояснил, что глава региона не может оставаться в стороне при формировании нового регионального парламента. «Логика вполне понятная. Алексей Текслер относится достаточно ответственно к своей работе, в том числе к политической», — отметил он.

Практически все эксперты отметили, что губернатору удастся «перезагрузить» работу регионального отделения «Единой России», ведь он является одним из самых популярных политиков Челябинской области.

«Текслер – фигура консолидирующая. Будем надеяться, что ему удастся не просто сохранить стабильность, но перезагрузить региональное отделение «Единой России», сделать ее современнее, ближе к людям, решить проблемы, которые накопились в партии», — сказал политолог.