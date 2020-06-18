Источники узнали, что Путин обратится к россиянам в конце июня по поводу поправок в Конституцию

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18 июня 2020, 09:39 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Путин, фото с сайта Кремля

Президент РФ Владимир Путин намерен обратиться к россиянам за день или два до основного дня голосования по поправкам в Конституцию, который назначен на 1 июля. Источник "Интерфакса" сообщил, что Путин собирается обратиться к нации, чтобы еще раз лично разъяснить смысл поправок в Конституцию РФ.

По данным источников информагентства, на которое ссылаются СМИ, глава государства выступит с обращениием в один из дней после Парада Победы, который состоится 24 июня, среди возможных дат рассматривается 29 и 30 июня.

Также, как говорят инсайдеры, "Тему изменений в Основной закон страны президент затронет и в интервью для документального фильма ВГТРК к 30-летию новой России, который будет показан 22 июня".

В преддверии голосования у Путина также запланированы важные совещания, посвященные поддержке населения и бизнеса.

Голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля, оно будет проходить также в течение шести дней до этой даты. Именно в эти шесть дней можно будет проголосовать в электронной форме.

В Верховный суд России подали иск об оспаривании указа президента РФ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля.