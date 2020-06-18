В Верховном суде хотят оспорить дату голосования по поправкам к Конституции

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18 июня 2020, 07:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: билборд про голосование по поправкам к Конституции, Zamir Usmanov/globallookpress.com

В Верховный суд России подали иск об оспаривании указа о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Об этом сообщил источник в суде ТАСС.

«Исковое заявление от Рудяка Геннадия Ивановича об оспаривании указа президента РФ от 1 июня 2020 года "Об определении даты проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ" передано для рассмотрения судье», - уточнил собеседник.

Отмечается, что после изучения заявления судья примет решение о дальнейшем рассмотрении или отказе в принятии иска к производству. Однако 10 июня Верховный суд уже отказал в принятии аналогичного заявления.

Ранее сообщалось, что в Москве предлагают за деньги регистрироваться в системе электронного голосования и отдать свой голос в поддержку поправок в Конституцию. 75 рублей за регистрацию, 50 за согласие на поправки.