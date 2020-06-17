75 рублей за регистрацию, 50 за голос. Журналисты узнали о покупке онлайн-голосов за поправки в Конституцию

Аргументы Недели → Общество 13+

17 июня 2020, 09:52 [ «Аргументы Недели» ]

Журналисты выяснили, что в Москве предлагают за деньги за регистрацию в системе электронного голосования и голос в поддержку поправок в Конституцию. 75 рублей за регистрацию, 50 за согласие на поправки.

Почему же так дешево платят за голоса россиян? А потому, что, как пишут журналисты «Дождя» регистрироваться надо с подставных сим-карт и их пачками раздают всем желающим. Людей набирают через чат в мессенджере WhatsApp. И не стесняясь описывают мошенническую схему. Некий «Олег Викторович» инструктирует: «каждый человек должен регистрировать минимум 20 аккаунтов в сутки. «Нужно под них делать e-mail. Далее на mos.ru вносить данные, которые тоже выданы. Регистрация аккаунта идет сутки. После зайти снова через этот номер и проголосовать за поправки».

Корреспондент издания «согласился на работу», встретился с Олегом Викторовичем получил от него 25 сим-карт. При встрече он уточнил, что иногда mos.ru может отклонить регистрацию по сим-картам и предоставленным данным, но за это все равно заплатят при наличии скриншота. Также он рассказал, что в день люди обычно регистрируют по 20-30 аккаунтов, однако можно и больше.

Неужели данные голосующих никто не проверяет? Зампредседателя Общественной палаты Москвы и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов утверждает обратное. «Любое заявление, поданное на электронное голосование, уходит не только в Москву, но и федералам, включая ФСБ. Поэтому эти люди рискуют. Расследование идет — и нам в штаб поступают сообщения ФСБ о таких проверках», — пояснил он. Но можно ли проверить все анкеты?