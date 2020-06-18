Полиция приехала к журналистам «Дождя» после сюжета о продаже голосов на голосовании по поправкам в Конституцию

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18 июня 2020, 09:52 [ «Аргументы Недели», Ирина Брайнина, Обозреватель отдела Общество ]

К журналистам телеканала «Дождь» приехали полицейские и потребовали объяснений после репортажа о махинациях с электронным голосованиям за поправки в Конституцию.

«К нашему корреспонденту Антону Баеву в 00:30 ночи пришли четыре человека в штатском, представились сотрудниками правоохранительных органов и потребовали проехать с ними. Говорят, что дело в его сюжете про голосование о поправках в Конституцию. Потом подъехали еще полицейские», — говорится в Twitter телеканала.

По словам шеф-редактора канала Дмитрия Еловского, оперативникам пришел запрос от представителей органа власти на изучение ситуации с продажей голосов. «Я так понял — из Госдумы. Как мне сказали представители МВД, им надо найти тех людей, которые организовали продажу голосов и поставку сим-карт», — сказал редактор.

Журналисты дали пояснения полиции около здания редакции в присутствии юриста телеканала. Подробнее о том, сколько платят за голоса на плебисците мы писали тут.