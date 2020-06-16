Как в Челябинской области готовятся к голосованию по Конституции

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16 июня 2020, 14:11 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Сергей Обертас, председатель Избирательной комиссии Челябинской области. Фото из архива редакции

Председатель Избирательной комиссии Челябинской области Сергей Обертас рассказал, почему подготовка к общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию проходит в необычном формате.

В интервью «МК-Урал» Сергей Обертас сообщил, подготовка проходит в очень сжатые сроки. «Напомню, что Президент лишь 1 июня подписал указ о назначении даты голосования, — рассказывает он. — Как вы помните, первоначальная дата в силу объективных обстоятельств была изменена. Сейчас мы делаем то, что обычно занимает гораздо больше времени. Центральной избирательной комиссией РФ был утвержден порядок голосования, в котором время голосования увеличилось до семи дней вместо традиционного одного».

Как сообщали «Аргументы недели», россияне смогут проголосовать за поправки в Конституцию с 25 по 30 июня дома или на участке. Для того, чтобы проголосовать дома, необходимо подать заявку в устной или письменной форме в участковую комиссию.

Еще один важный нюанс, который изменил привычный ход подготовки в всероссийскому голосованию, работа в условиях пандемии. «Режим повышенной готовности накладывает на процедуру волеизъявления достаточно жесткие ограничения, — говорит Сергей Обертас. — Это будет красной линией. Мы столкнулись с тем, с чем раньше нам не приходилось работать — всех членов избирательных комиссии необходимо обеспечить средствами индивидуальной защиты (масками, перчатками и антисептиками), создать систему безопасности для граждан».