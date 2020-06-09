Как южноуральцы будут голосовать за поправки в Конституцию

Аргументы Недели → Политика

9 июня 2020, 16:46 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Об этом рассказал председатель Избирательной комиссии Челябинской области Сергей Обертас.

По словам Сергея Обертаса, проголосовать за поправки в Конституцию можно из дома. Для этого необходимо с 25 по 30 июня написать в избирательную комиссию, позвонить или уведомить об этом через портал госуслуг. Эти заявки будут сформированы и члены комиссии придут к человеку на дом. Сергей Обертас подчеркнул, что при голосовании на дому будут соблюдаться все меры безопасности. «Гражданам мы предложим и маски, и перчатки, одноразовые ручки обработаем дезинфицирующим средством, — говорит Сергей Обертас. — Человек проголосует, выйдет — бюллетень переложит в переносной избирательный ящик, члены комиссии будут стоять на удалении».

Остальных южноуральцев ждут на участках для голосования 1 июля. Для тех, кто захочет проголосовать по месту жительства, будет доступна услуга «Мобильный избиратель». Заявки от избирателей принимаются с 5 по 21 июня через многофункциональные центры, портал «Госуслуги», территориальные избирательные комиссии, а с 16 по 21 июня — ещё и во всех участковых избирательных комиссиях.