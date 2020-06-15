В МИД РФ жестко отреагировали на действия Киева в День России

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15 июня 2020, 22:50 [ «Аргументы Недели» ]

Здание МИД РФ. Фото: pixabay.com

Департамент информации и печати МИД России выступил с комментарием в связи c очередными антироссийскими выходками на Украине.

«12 июня Киев отметился очередными отвратительными антироссийскими выходками. При попустительстве властей на фасад здания посольства России вечером этого дня с помощью специального светового оборудования был спроецирован ряд оскорбительных изображений русофобского содержания», – говорится в комментарии, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ добавили, что «креативность» проявил и департамент контрразведки СБУ, разместивший свою эмблему на зданиях и билбордах вблизи российских Генконсульств в Харькове, Одессе и Львове.

В связи с устроенной акцией посольство Российской Федерации в Киеве направило ноту протеста в МИД Украины. В ней было указано на нежелание украинской стороны выполнять свои международные обязательства по обеспечению условий нормального функционирования российских дипломатических учреждений.