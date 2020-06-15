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Турция не заметила отказ Лаврова лететь в Анкару

, 15:52 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: Anadolu

Турция не заметила отказ Лаврова лететь в Анкару
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на фото Globallookpress,com/ Tobias Hase

История с внезапным отказом Министра иностранных дел России от визита в Анкару, в Турции особого переполоха не вызвала. Глава МИД Турции пояснил лишь, что переговоры продолжатся. Очень похоже турецкие власти нашли нового союзника на Ближнем Востоке.

О продолжении переговоров с Кремлем заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Когда разговор зашел о Ливии и прекращении огня в этой стране, он пояснил, что никаких пробем с переговорами нет.

«Технические переговоры с целью обеспечения долгосрочного прекращения огня в этой стране продолжатся», — дословно сказал Мевлют Чавушоглу.

Накануне сорвался визит российской делегации в Анкару. В Турцию должны были лететь Сергей Шойгу и Сергей Лавров. Министр иностранных дел РФ внезапно отменил встречу с турками.

Заявление о сохранении переговорных отношений с Москвой Чавушоглу сделал на пресс-конференции после встречи с иранским коллегой. Похоже, Турция решила продемонстрировать включение в игру нового игрока.

Иран имеет большое влияние на Ближнем Востоке. По поводу Ливии министр иностранных дел Турции сказал, что Иран разделяет позицию Турции.

В Ливии официальная Анкара тесно сотрудничает с Правительством национального согласия. С ней сражается Ливийская национальная армия. На этом завязан весь конфликт.

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