Турция не заметила отказ Лаврова лететь в Анкару

История с внезапным отказом Министра иностранных дел России от визита в Анкару, в Турции особого переполоха не вызвала. Глава МИД Турции пояснил лишь, что переговоры продолжатся. Очень похоже турецкие власти нашли нового союзника на Ближнем Востоке.
О продолжении переговоров с Кремлем заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Когда разговор зашел о Ливии и прекращении огня в этой стране, он пояснил, что никаких пробем с переговорами нет.
«Технические переговоры с целью обеспечения долгосрочного прекращения огня в этой стране продолжатся», — дословно сказал Мевлют Чавушоглу.
Накануне сорвался визит российской делегации в Анкару. В Турцию должны были лететь Сергей Шойгу и Сергей Лавров. Министр иностранных дел РФ внезапно отменил встречу с турками.
Заявление о сохранении переговорных отношений с Москвой Чавушоглу сделал на пресс-конференции после встречи с иранским коллегой. Похоже, Турция решила продемонстрировать включение в игру нового игрока.
Иран имеет большое влияние на Ближнем Востоке. По поводу Ливии министр иностранных дел Турции сказал, что Иран разделяет позицию Турции.
В Ливии официальная Анкара тесно сотрудничает с Правительством национального согласия. С ней сражается Ливийская национальная армия. На этом завязан весь конфликт.