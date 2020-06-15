Все новости >>

Аргументы Недели Политика 13+

МИД Турции объяснил перенос визита Лаврова

, 14:35 [ «Аргументы Недели» ]

МИД Турции объяснил перенос визита Лаврова
Мевлют Чавушоглу, фото: Globallookpress.com/ Tobias Hase

Перенос визита министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Турцию связан с необходимостью проработать дополнительные шаги по Ливии. Соответствующее заявление сделал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Визит российской делегации в Анкару отложили из-за необходимости продолжить технические переговоры с целью добиться постоянного прекращения огня в Ливии. Перенос не связан "с проблемами в наших отношениях с Россией, никакого кризиса и непонимания по принципиальным вопросам по ситуации в Ливии у нас нет", - отметил Чавушоглу.

Накануне российский МИД сообщил о переносе визита главы ведомства Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу в Турцию. 

НС

В мире

Турчинов назвал помеху для масштабного наступления Киева на республики Донбасса

Турчинов назвал помеху для масштабного наступления Киева на республики Донбасса

Александр Турчинов, бывший секретарь украинского Совнацбеза, рассказал, что мешает Киеву организовать наступление на республики Донбасса. По данному вопросу политик высказался в разговоре с журналистами.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью