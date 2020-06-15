МИД Турции объяснил перенос визита Лаврова

Аргументы Недели → Политика 13+

15 июня 2020, 14:35 [ «Аргументы Недели» ]

Мевлют Чавушоглу, фото: Globallookpress.com/ Tobias Hase

Перенос визита министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Турцию связан с необходимостью проработать дополнительные шаги по Ливии. Соответствующее заявление сделал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Визит российской делегации в Анкару отложили из-за необходимости продолжить технические переговоры с целью добиться постоянного прекращения огня в Ливии. Перенос не связан "с проблемами в наших отношениях с Россией, никакого кризиса и непонимания по принципиальным вопросам по ситуации в Ливии у нас нет", - отметил Чавушоглу.

Накануне российский МИД сообщил о переносе визита главы ведомства Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу в Турцию.