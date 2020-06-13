В МИДе назвали цели визита Лаврова и Шойгу в Турцию

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13 июня 2020, 22:14 [ «Аргументы Недели» ]

Сергей Лавров, Мевлют Чавушоглу, фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Министерство иностранных дел РФ анонсировало визит глава российской дипломатии Сергея Лаврова и министра обороны РФ Сергея Шойгу в Турцию 14 июня.

По данным российского МИД, "В соответствии с договоренностями, достигнутыми между президентами Российской Федерации В.В. Путиным и Турецкой Республики Р.Т.Эрдоганом, министры иностранных дел и обороны России Сергей Лавров и Сергей Шойгу 14 июня прибудут в Турцию во главе межведомственной российской делегации для проведения консультаций по региональной проблематике, представляющей взаимный интерес".

О чём конкретно будут говорить представители РФ и Турции, в МИД не уточнили. Предположительно, о ситуации в Сирии и эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19. Эти темы обсуждали российский и турецкий лидеры во время телефонного разговора состоялся 10 июня.

8 июня Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу провели телефонный разговор. В ходе него были подняты вопросы развития туризма после окончания пандемии коронавируса.