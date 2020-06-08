Главы МИД России и Турции обсудили в телефонном разговоре вопросы туризма

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8 июня 2020, 18:14 [ «Аргументы Недели» ]

Сергей Лавров, Мевлют Чавушоглу, фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Глава МИД России Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу провели телефонный разговор. В ходе него были подняты вопросы развития туризма после окончания пандемии коронавируса.

Также министры обсудили проблемы регионального развития.

Ранее сообщалось, что на пляжах Турции запретят курить и загорать на полотенцах.

Российский премьер-министр Михаил Мишустин днем в понедельник, 7 июня, объявил, что страна открывает границы для выезда граждан за рубеж с целью работы, учебы или же для лечения родственников.