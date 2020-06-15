МИД: Россия озвучила ответные меры на высылку своих дипломатов из Чехии

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15 июня 2020, 12:57 [ «Аргументы Недели» ]

фото: здание МИД РФ, Konstantin Kokoshkin /globallookpress.com

Москва подготовила ответные меры на высылку двух российских дипломатов из Праги. Об этом сообщили в понедельник, 15 июня, в пресс-службе Министерства иностранных дел РФ.

«Руководствуясь принципом взаимности, а также статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, персонами нон грата объявлены два сотрудника посольства Чехии в Москве», - говорится в заявлении ведомства по итогам встречи с послом Чехии.

Отмечается, что они должны с семьями покинуть страну до конца дня 17 июня. Фамилии дипломатов уже получены.

Ранее сообщалось, что МИД РФ вызвал к себе чешского посла в связи с дипломатическим скандалом. Позже Мария Захарова объяснила причину.