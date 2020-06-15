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Посла Чехии могли вызвать в МИД России

, 10:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Посла Чехии могли вызвать в МИД России
фото: МИД РФ, wikipedia.org

СМИ со ссылкой на источник в российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что посла Чехии вызвали в МИД России. Возможной причиной стал дипломатический скандал между странами.

«В МИД вызван посол Чехии», - уточнил собеседник.

Напомним, что в конце апреля появилась информация о российском дипломате, который прибыл в Прагу с «чемоданчиком яда». Отмечается, что он хотел отравить трех чешских политиков из-за сноса памятника советскому маршалу Ивану Коневу и переименования площади перед посольством РФ в честь Бориса Немцова.

Позже выяснилось, что им является Андрей Кончаков, руководитель дипломатического представительства одного из российских федеральных агентств в Чехии.

БА

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