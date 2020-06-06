Мария Захарова отреагировала на высылку российских дипломатов из Чехии

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6 июня 2020, 22:49 [ «Аргументы Недели» ]

Мария Захарова, фото: twitter.com/MID_RF

Высылка двух российских дипломатов из Чехии будет учитываться Москвой в выстраивании отношений с Прагой, будут ответные меры, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова считает, что Прага намеренно нанесла удар по целому ряду направлений российско-чешского сотрудничества. Она отметила в ходе интервью на Youtube-канале "Соловьев Live", что в Москве это расценили как недружественный, хамский, неприличный поступок.

5 июня два сотрудника Российского центра науки и культуры в Праге были объявлены «persona non grata». Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин предупредил, что после высылки российских дипломатов из Чехии ответные действия со стороны РФ непременно последуют. Обвинения он назвал провокацией.