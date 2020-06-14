Путин назвал странной позицию КПРФ по поправкам в Конституцию

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14 июня 2020, 16:44 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Путин, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину, автору программы "Москва. Кремль. Путин" прокомментировал критику со стороны КПРФ, которая призывает голосовать против поправок в Конституцию.

Российский лидер не согласился с мнением о том, что поправки в Основной закон приведут к олигархическому правлению и диктатуре. Путин пояснил, что президент отдает часть существенных своих полномочий. к примеру, сейчас "президент сам утверждает председателя правительства с согласия Госдумы, а затем без всякого согласия парламента страны назначает министров". Теперь же ситуация поменяется - "окончательное решение по председателю правительства принимает сам парламент - так же, как по министрам".

"Что касается диктатуры, то для наших левых партий, для наших оппонентов из Коммунистической партии, слово "диктатура", видимо, является органичным словом, потому что они всегда выступали за диктатуру пролетариата", — заявил Путин.

Критика "со стороны компартии, она звучит для меня несколько странно", - признался Владимир Путин. "В ходе голосования в Государственной думе фракция КПРФ, по-моему, воздержалась от голосования, не призывала голосовать против", — напомнил глава государства.



Интервью Владимира Путина будет показано сегодня в 22:30.

Представители партии КПРФ начали призывать голосовать против принятия поправок к Конституции в ходе голосования, намеченного на 1 июля. В партии критикуют непрозрачную процедуру, способствующую фальсификациям, и усиление президентского диктата.