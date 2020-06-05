Коммунисты начали агитацию против поправок к Конституции, но эксперты считают, что это тоже играет на руку власти

Аргументы Недели → Общество 13+

5 июня 2020, 13:13 [ «Аргументы Недели» ]

Представители партии КПРФ начали призывать голосовать против принятия поправок к Конституции в ходе голосования, намеченного на 1 июля. В партии критикуют непрозрачную процедуру, способствующую фальсификациям, и усиление президентского диктата.

По их мнению, поправки в целом «не ведут к отказу от президентского самовластия и олигархического правления», а само голосование 1 июля «носит скорее ритуальный характер». Ряд депутатов выступили в своих соцсетях с заявлениями, призывая сказать «нет» на голосовании.

Депутат Госдумы Вера Ганзя опубликовала в соцсетях видео, где объяснила, почему будет голосовать против поправок.

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков сообщил, что партия будет использовать соцсети и СМИ, а также проводить пикеты и митинги, чтобы донести свою позицию. Так же с заявлениями выступили Лидер КПРФ в Ярославской области Александр Воробьев.

Однако, многие политологи считают, что это тоже играет на руку действующей власти, поскольку не важно, как проголосуют россияне, главное – активность людей и их участие в голосовании. Если на участки явятся большинство граждан, голосование будет признано легитимным, а результат? По факту все поправки уже приняты.