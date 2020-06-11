Постпред России сообщил ОБСЕ об опасных экспериментах в биолабораториях США в Грузии и на Украине

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11 июня 2020, 20:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Александр Лукашевич, фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Россия обеспокоена наличием американских биолабораторий в Грузии, на Украине и проведением иностранными военными биологами экспериментов в российском пограничье. Об этом заявил Александр Лукашевич.

Как отметил дипломат, Россия постоянно информирует о "военно-биологической активности" США в Грузии, имеется ввиду база Центра им. Р. Лугара в поселке Алексеевка под Тбилиси. Более 10 похожих по назначению лабораторий существуют и на Украине.

При этом власти Грузии и Украины имеют лишь частичный над ними контроль. "Особое внимание уделяется исследованиям мутантных форм, модифицированию вирусов и повышению их контагиозности (заразительности). Тревогу вызывают сообщения об испытаниях сомнительных препаратов, которые американские военные медики проводили на грузинских подопытных, а также о сборе человеческого биоматериала для неких "исследовательских целей", - добавил Лукашевич. "Убеждены, что все мы имеем право знать, что на самом деле "варится" в американских биолабораториях", - подчеркнул постпред РФ.

Москва настаивает на допуске экспертов РФ во все биолаборатории центра Лугара в Грузии.

Американские биолаборатории, действующие на территории Украины, занимаются созданием биологического оружия. С соответствующим заявлением выступил некоторое время назад киевский экономист Анатолий Пешко.