Москва настаивает на допуске экспертов РФ во все биолаборатории центра Лугара в Грузии

МИД России выразил обеспокоенность военно-биологической деятельностью "Исследовательского центра общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара", построенного Соединенными Штатами в Грузии.
Москва ожидает ответа от Грузии на запрос по посещению лаборатории Лугара российскими специалистами. Тбилиси до сих пор не ответил на ноту России с просьбой дать пояснения по поводу возможного посещения. В МИД РФ считают, что посещение Центра российскими экспертами будет целесообразно только при гарантиях доступа во все лабораторные корпуса (в том числе и в помещения, занимаемые специалистами США), "что позволит обеспечить его реальную проверку".
В Москве полагают, что американские и грузинские власти пытаются скрыть истинное содержание и направленность деятельности воинского подразделения армии США, изучающего особо опасные инфекционные болезни.
Ранее сообщалось, что сотрудники Министерства обороны России изучают документы о деятельности лаборатории Соединенных Штатов Америки в Грузии, где могли проводиться эксперименты над людьми с летальным исходом.