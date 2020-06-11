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Путин одобрил выдвижение губернатора Пензенской области Белозерцева на выборы главы региона

, 19:09 [ «Аргументы Недели» ]

Путин одобрил выдвижение губернатора Пензенской области Белозерцева на выборы главы региона
фото с сайта Кремля

Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу в режиме видеоконференции с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым. Глава региона отчитался главе государства о социально-экономической ситуации в области.

Белозерцев руководит Пензенской областью с 2015 года. Путин положительно оценивает его работу.
Президент РФ одобрил выдвижение губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева на выборы главы региона.
Выборы в регионе назначены на 13 сентября.

О ситуации с распространением коронавирусной инфекции в регионе Белозерцев привел данные: по состоянию на 10 июня в области зарегистрировано 3317 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 2651 человек. Несмотря на огромные усилия медработников, к сожалению, 28 человек скончались.  Он сообщил о необходимости ремонта и строительства больниц.

Глава региона доложил, что "в последние годы в Пензенской области наметилась позитивная динамика развития разных,  основополагающих отраслей экономики, промышленности, сельского хозяйства, строительства, заметно улучшились условия и среда проживания в городах и сёлах". "Хотелось бы вместе с моими земляками при Вашей неизменной поддержке Пензенской области закрепить эту поступательную динамику развития региона, сделать её устойчивой, необратимой", - обратился Белозерцев к Путину с просьбой оказать  "доверие и разрешить принять участие в выборах главы региона".

10 июня Президент РФ Владимир Путин сообщил губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко о том, что поддерживает его участие в выборах главы региона. 

ИЧ

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