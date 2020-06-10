Путин одобрил выдвижение Дрозденко губернатором Ленинградской области на третий срок

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10 июня 2020, 18:59 [ «Аргументы Недели» ]

В. Путин и А. Дрозденко, фото с сайта Кремля

Президент РФ Владимир Путин сообщил губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко о том, что поддерживает его участие в выборах главы региона. Рабочая встреча главы государства с губернатором Ленинградской области состоялась 10 июня в режиме видеоконференции. Дрозденко информировал Президента о социально‑экономической ситуации в Ленобласти, а также принимаемых мерах борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции.

Он отметил, что последнюю декаду отмечается устойчивая тенденция, связанная с тем, что количество выздоровевших у нас значительно превышает количество заболевших граждан.

«Александр Юрьевич, у вас есть все моральные права претендовать на новый срок работы во главе Ленинградской области», — сказал Путин.

По словам Президента, окончательное решение в этом вопросе должны принять избиратели на выборах, которые намечены на сентябрь. «Я со своей стороны желаю вам успехов», — добавил президент.