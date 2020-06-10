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Кремль: Путин планирует принять участие в голосовании по поправкам

, 13:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Кремль: Путин планирует принять участие в голосовании по поправкам
Фото: Дмитрий Песков, kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя голосование по поправкам в Конституцию, сообщил, что Владимир Путине лично примет участие в мероприятии.

«Он может проголосовать в один из семи дней, но пока он планирует принять участие в голосовании», - уточнил официальный представитель Кремля.

Песков отметил, что Владимир Путин посетит один из избирательных участков для голосования, а не будет заполнять бюллетень в электронном формате. По его словам, Роспотребнадзор тщательно мониторит  эпидемиологическую ситуацию в стране: «Никаких дополнительных рекомендаций или замечаний не высказывалось».

Напомним, что общероссийское голосование пройдет 1 июля с соблюдением всех санитарных мер. 

Дмитрий Песков говорил, что, по информации Кремля, большая часть россиян положительно относится к предложенным поправкам в Конституцию РФ.

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