Песков заявил, что большая часть россиян одобряет поправки

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что, по информации Кремля, большая часть россиян положительно относится к предложенным поправкам в Конституцию РФ.
«Ситуация пока однозначно говорит о превалирующей поддержке пакета поправок к Конституции, об этом свидетельствуют практически все социологические исследования», - сказал Песков. Он добавил, что крупнейшие политические силы страны также поддерживают изменения.
Ранее Песков объяснил, почему в первоначальной версии сайта для электронного голосования по поправкам в Конституцию РФ не было пункта про президентские сроки.