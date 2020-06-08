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Песков заявил, что большая часть россиян одобряет поправки

, 14:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

Песков заявил, что большая часть россиян одобряет поправки
Дмитрий Песков. Фото: globallookpress.com/ Photographer © Komsomolskaya Pravda

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что, по информации Кремля, большая часть россиян положительно относится к предложенным поправкам в Конституцию РФ.

«Ситуация пока однозначно говорит о превалирующей поддержке пакета поправок к Конституции, об этом свидетельствуют практически все социологические исследования», - сказал Песков. Он добавил, что крупнейшие политические силы страны также поддерживают изменения.

Ранее Песков объяснил, почему в первоначальной версии сайта для электронного голосования по поправкам в Конституцию РФ не было пункта про президентские сроки.

АБ

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