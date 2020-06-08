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Песков объяснил, почему на сайте по поправкам не было одного пункта

, 13:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Песков объяснил, почему на сайте по поправкам не было одного пункта
Дмитрий Песков. Фото: globallookpress.com/ Photographer © Kremlin Pool

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил, почему в первоначальной версии сайта для электронного голосования по поправкам в Конституцию РФ не было пункта про президентские сроки.

«Бывают разные технические накладки, могло просто выпасть при заливке сайта. Здесь я точно не знаю, не могу вам сказать», - ответил Песков. Он подчеркнул, что недостающий пункт уже добавили.

Также Песков рассказал, что поправок большое количество, а потому в рекламной кампании часто упоминают не все из них.

Ранее СМИ сообщили, что на сайте для голосования по поправкам в Конституцию не упомянули изменения об обнулении сроков президента Российской Федерации.

АБ

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