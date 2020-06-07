На сайте об изменении Конституции не упомянули поправку о сроках президента

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7 июня 2020, 22:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Медиазона

Фото: Конституция, Замир Усманов/globallookpress.com

СМИ сообщили, что на сайте для голосования по поправкам в Конституцию не упомянули изменения об обнулении сроков президента Российской Федерации. С таким предложением в Госдуме выступала Валентина Терешкова.

На портале 2020og.ru. рубрике «Какие поправки» есть 15 тематических блоков, в которых объясняется суть поправок. Однако ни в одном из них не говорится о статье 81 Конституции, изменение которой позволяет обнулить сроки действующего президента.

Напомним, что общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля с соблюдением всех санитарных мер. На сайте объясняется порядок его организации.