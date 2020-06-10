В Совбезе предупредили о попытках Запада «расколоть» российское общество

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10 июня 2020, 08:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АиФ

фото: Николай Патрушев, Kremlin Pool/globallookpress.com

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Запад пытается «расколоть» российское общество и «размыть» духовно-нравственные и культурно-исторические ценности граждан. По его словам, главная задача этих стран - манипуляция людьми и навязывание выгодных им моделей.

«Постоянно активизируется деятельность, ориентированная на дестабилизацию общественно-политической ситуации в нашей стране. С этой целью на российской территории создается разветвленная сеть иностранных некоммерческих НПО и зависимых от них отечественных общественных структур для реализации так называемых демократических программ и проектов, отвечающих интересам западных государств», - высказал он.

Патрушев отметил важность поправок в Конституцию, связанных с обеспечением суверенитета, территориальной целостности и недопустимость невмешательства во внутренние дела.

Ранее сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление румынских властей о признании России «враждебным государством» и «угрозой» для региона.