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Пушков оценил намерение Румынии признать Россию враждебной страной

, 07:31 [ «Аргументы Недели» ]

Пушков оценил намерение Румынии признать Россию враждебной страной
фото: Алексей Пушков, сайт Совета Федерации

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление румынских властей о признании России «враждебным государством» и «угрозой» для региона.

«Румыния, как обычно, вслед за США повторяет ложные банальности об «агрессивности» России. Что-то мы не слышали возмущённый голос Румынии против реальной агрессивности, когда США напали на Ирак и бомбили Ливию», - высказал он.

Пушков отметил, что его поражает «слепота» Бухареста. По его словам, они делают вид, что ничего «не видят» и «не слышат».

Ранее сообщалось, что Высший совет обороны Румынии одобрил проект национальной стратегии обороны страны на 2020-2024 годы, в котором Россия упомянута, как потенциальная угроза.

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