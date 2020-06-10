Пушков оценил намерение Румынии признать Россию враждебной страной

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление румынских властей о признании России «враждебным государством» и «угрозой» для региона.
«Румыния, как обычно, вслед за США повторяет ложные банальности об «агрессивности» России. Что-то мы не слышали возмущённый голос Румынии против реальной агрессивности, когда США напали на Ирак и бомбили Ливию», - высказал он.
Пушков отметил, что его поражает «слепота» Бухареста. По его словам, они делают вид, что ничего «не видят» и «не слышат».
Ранее сообщалось, что Высший совет обороны Румынии одобрил проект национальной стратегии обороны страны на 2020-2024 годы, в котором Россия упомянута, как потенциальная угроза.