Румынские власти могут признать Россию угрозой для региона

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9 июня 2020, 19:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Дворец парламента Румынии. Фото: pixabay.com

Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством и угрозой для региона. Это следует из национальной стратегии обороны страны на 2020-2024 годы.

Высший совет обороны Румынии одобрил проект национальной стратегии обороны страны на 2020-2024 годы. Известно, что в разделе «Угрозы» была упомянута Россия.

В документе, в частности, говорится, что «наращивание военного потенциала по соседству с Румынией, в том числе на восточном фланге, милитаризация Крыма в целом, бассейна Черного моря Российской Федерацией, проведение военных учений… создает серьезные вызовы для стратегических национальных интересов, касаясь безопасности границ ЕС и НАТО».

Авторы проекта отмечают, что угроза касается и обеспечения энергетической безопасности и стабильности в регионе Черного моря.

В том же проекте говорится, что подобная ситуация может негативно отразиться на безопасности Румынии.

Документ утвержден Высшим советом обороны и передан на утверждение в парламент.