Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

В Румынии число случаев заражения COVID-19 превысило отметку 13,5 тысячи

, 13:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

В Румынии число случаев заражения COVID-19 превысило отметку 13,5 тысячи
pixabay.com

В Румынии число заболевших коронавирусом нового типа за сутки выросло на 349. Всего в регионе зарегистрировано 13512 случаев заражения.

С начала пандемии в стране скончались 803 человека, 5269 пациентов вылечились и были выписаны из больниц.

Президент Румынии Клаус Йоханнис 16 марта объявил о введении режима ЧС из-за коронавирусной инфекции. Было принято решение отменить авиасообщение с Италией, а также с Испанией, запрещены массовые мероприятия, лицам старше 65 лет запрещено выходить из дома без особой необходимости.

Ранее за минувшие сутки на территории Испании скончались 164 человека с диагнозом "COVID-19"

ЕЧ

Общество

Коронавирус 4 мая: конец пандемии сдвинули на август, а россияне просто пьют

Коронавирус 4 мая: конец пандемии сдвинули на август, а россияне просто пьют

Число заражённых коронавирусом в мире достигло 3 569 874 человек. Погибли 248 364 инфицированных, вылечились – 1 160 776. По прогнозам Минздрава, Россия достигнет пика распространения COVID-19 в ближайшие две недели. Все жители Гонконга тем временем получат маски от правительства. Мы получим кукиш с маслом. Всем спасибо, оставайтесь дома.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью