В Румынии число случаев заражения COVID-19 превысило отметку 13,5 тысячи

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4 мая 2020, 13:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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В Румынии число заболевших коронавирусом нового типа за сутки выросло на 349. Всего в регионе зарегистрировано 13512 случаев заражения.

С начала пандемии в стране скончались 803 человека, 5269 пациентов вылечились и были выписаны из больниц.

Президент Румынии Клаус Йоханнис 16 марта объявил о введении режима ЧС из-за коронавирусной инфекции. Было принято решение отменить авиасообщение с Италией, а также с Испанией, запрещены массовые мероприятия, лицам старше 65 лет запрещено выходить из дома без особой необходимости.

Ранее за минувшие сутки на территории Испании скончались 164 человека с диагнозом "COVID-19"