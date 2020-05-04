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За сутки в Испании из-за коронавируса скончались 164 человека

, 12:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАССм

За сутки в Испании из-за коронавируса скончались 164 человека
лаборатория, pixabay.com

За минувшие сутки на территории Испании скончались 164 человека с диагнозом "коронавирусная инфекция". Соответствующую информацию предоставили утром в понедельник, 4 мая, в Минздраве страны.

Известно, что накануне в Испании также было выявлено 164 летальных случая – это стало самым низким показателем за последние полтора месяца.

Напомним, что антирекорд по смертности в стране был зафиксирован 1 апреля, когда за 24 часа скончались 950 человек, зараженных коронавирусом нового типа. Общее число умерших с начала пандемии в Испании достигло к настоящему моменту 25 428.

ЕТ

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