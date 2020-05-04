Всем жителям Гонконга власти выдадут многоразовые маски

В понедельник стало известно, что власти Гонконга бесплатно выдадут всем местным жителям защитные маски многоразового использования с целью сдерживания распространения коронавирусной инфекции.

Среди населения в общей сложности будут распределены более 7,5 миллиона специально изготовленных масок высокого качества. Граждане смогут получить изделия по почте после прохождения онлайн-регистрации.

Некоторые жители Гонконга, однако, сочли данную инициативу правительства несвоевременной и отметили, что уже потратились на маски. Более того, по их словам, эпидемическая ситуация стабилизировалась.

Отметим, что с 4 мая госслужащие в Гонконге начали возвращаться в офисы. Кроме того, в ближайшие дни откроются музеи, библиотеки и спортплощадки.