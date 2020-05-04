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Врачи назвали одну из главных причин ослабления иммунитета у человека

, 09:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Врачи назвали одну из главных причин ослабления иммунитета у человека
таблетки, pixabay.com
Врач аллерголог–иммунолог Марина Аплетаева рассказала об оной из главных причин ухудшения иммунитета человека. Она отметила, что дети и взрослые стали чаще болеть и тяжелее переносить инфекции.
 
Аплетаева отметила, что ухудшить иммунитет человека может бесконтрольное употребление антибиотиков. Врач напомнила, что такие препараты не уничтожают вирусы, а лечат бактериальные инфекции, возникающие при осложнениях от вирусных заболеваний.
 
Доцент кафедры иммунологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, аллерголог-иммунолог Ольга Пащенко в свою очередь подчеркнула, что употребление антибиотиков оказывает влияние на микрофлору организма. Уточняется, что чем неправильней человек принимает антибиотики, тем более устойчивой к ним становится флора.
ЕТ
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