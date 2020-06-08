Путин своим указом присвоил Марии Захаровой ранг чрезвычайного и полномочного посла

Президент России Владимир Путин своим указом присвоил официальному представителю Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой ранг чрезвычайного и полномочного посла.
Соответствующий указ главы государства к настоящему моменту опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Напомним, Мария Захарова занимает должность официального представителя Министерства иностранных дел России с 10 августа 2015 года. Кроме того, в мае текущего года Владимир Путин наградил дипломата орденом Почета.