Заслуженный военный летчик РФ ответил на слова украинских экспертов об «ударе» по объектам в Арктике

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8 июня 2020, 11:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФБА "Экономика сегодня"

фото: Арктика, pixabay.com

Генерал-майор авиации, заслуженный военный летчик РФ, кандидат технических наук Владимир Попов прокомментировал заявление украинских экспертов об «ударе» по стратегическим объектам России в Арктике и Сибири.

В материале речь идет об арктических военных базах и инфраструктуре Северного морского пути. Специалисты утверждает, что ракетное вооружение стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress ВВС США сможет «нанести удар» без захода самолетов в контролируемые РФ территории.

«О том, что Россия уязвима с северного стратегического направления, российские военные стратеги думали еще до Великой Отечественной войны. Именно там располагается кратчайшее расстояние от РФ до Канады и США. И более полувека Россия совершенствует стратегию защиты этого направления», - пояснил он.

Попов отметил, что американские бомбардировщики уже пытались приблизиться к российским границам на 100 километров, зайдя в «экономическую зону», но сразу были перехвачены истребителями и взяты под прицел береговыми и корабельными противовоздушными комплексами.

«Даже подойти к нашим границам американским "стратегам" некомфортно, опасно. Для защиты Сибири и Арктики применяется особая стратегия, основанная на том, что РФ различает мирное время, период угрозы и состояние войны», - уточнил он.

Ранее Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал заявление украинских экспертов.