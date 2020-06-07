Российский космонавт оценил предложение NASA провести Роскосмосу полеты на Crew Dragon

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7 июня 2020, 21:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: космонавт, pixabay.com

Герой России, космонавт Павел Виноградов прокомментировал попытки NASA предложить провести Роскосмосу полеты на корабле Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX. По его словам, они «бегут впереди паровоза».

«Если этот корабль будет летать, на нем можно отправить кого угодно. Но вот эта мадам [представитель Национального американского космического агентства Стефани Ширхольц], как у нас говорят, бежит слегка впереди паровоза. Прежде всего, этот кораблю надо испытать, сертифицировать, а потом уже начинать на нем летать», - пояснил он.

Виноградов отметил, что стоимость пуска Crew Dragon намного больше пуска «Союза». Поэтому он считает, что «дешевизна» и «надежность» американского корабля преувеличивается.

«Просто они так хотят, это их желания. Но они далекие от нормальной жизни», - заключил он.