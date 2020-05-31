Crew Dragon успешно пристыковался к МКС

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31 мая 2020, 17:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Космический корабль. Фото: pixabay.com

Американский космический корабль Crew Dragon смог успешно пристыковаться к Международной космической станции. На борту корабля находятся космонавты НАСА.

«Стыковка подтверждена, она состоялась в 10:17 по времени Восточного побережья (17:11 мск)», - сообщили в ходе трансляции. Отмечается, что в момент стыковки МКС находилась над Монголией и Северным Китаем.

Crew Dragon стартовал с космодрома, который расположен на мысе Канаверал. Запуск корабля вошел в историю из-за того, что оказался первым пилотируемым полетом, который совершила частная компания.

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