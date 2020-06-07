Украина сообщила о 23 уничтоженных Турцией российских «Панциря-С1»

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7 июня 2020, 16:08 [ «Аргументы Недели» ]

Панцирь-С, фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Авторы украинского ресурса Defense Express опубликовали новый материал, в котором было названо число российских ракетных комплексов "Панцирь-С1", уничтоженных беспилотниками в Сирии и Ливии.

Одолеть российские ЗРПК удалось благодаря особой стратегии, избранной турками. Они якобы применяли технику роя для беспилотников, а также использовали станции радиотехнического мониторинга и радиоэлектронного подавления, чтобы "подавить" ПВО России.

Агентство отмечает, что большая часть «Панцирей-С1» была ликвидирована с помощью оружия турецкого производства, например - легкими боеприпасами MAM-L, которые были запущены беспилотниками Bayraktar TB2 и с помощью управляемого летательного дрона Anka-S.

При этом утверждается, что в Сирии было уничтожено 8 ЗРПК "Панцирь", а в Ливии - 15.

Помощник госсекретаря Соединенных Штатов Дэвид Шенкер заявил, что Россия должна «убираться с Ближнего Востока».