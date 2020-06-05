В США попросили Россию «убраться» с Ближнего Востока

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5 июня 2020, 07:40 [ «Аргументы Недели» ]

фото: флаг США, pixabay.com

Помощник госсекретаря Соединенных Штатов Дэвид Шенкер заявил, что Россия должна «убираться с Ближнего Востока». По его словам, на протяжении 45 лет это было краеугольным камнем американской политики – «держать русских подальше» оттуда.

«Сейчас они там, играют деструктивную роль. И мы, прямо говоря, думаем, что они должны убираться оттуда», - высказал он в ходе видеоконференции.

При этом Шенкер назвал Россию, Китай и США «великими державами», которые вечно соперничают друг с другом. Он отметил, что Вашингтон не заставляет эти страны делать какой-то выбор, но хочет предупредить, «какие могут быть последствия в результате того выбора, который они делают». Советник госсекретаря привел в пример «приход русских в Сирию».

«Русские изменили ход войны, и режим Асада остается до сих пор. Честно говоря, я думаю, что это был провал [администрации Обамы]», - добавил Шенкер.

Кроме того, он считает, что РФ «не играет продуктивной или стабилизирующей роли» в Ливии.

Ранее в Госдуме прокомментировали подготовку США санкций по «Северному потоку-2».