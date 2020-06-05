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В Думе прокомментировали заявление Госдепа о том, что Россия должна уйти с Ближнего Востока

, 18:12 [ «Аргументы Недели» ]

В Думе прокомментировали заявление Госдепа о том, что Россия должна уйти с Ближнего Востока
Фото: сайт Госдума РФ

Председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий считает, что призывы к Российской Федерации уйти с Ближнего Востока выглядят цинично и нагло.

Так парламентарий прокомментировал высказывания помощника Госсекретаря по делам Ближнего Востока Дэвида Шенкера.

«Заявления помощника Госсекретаря США о деструктивной роли России на Ближнем Востоке с призывами «убраться» – просто цинизм и наглость. РФ находится в САР абсолютно легитимно по приглашению руководства страны, чего не скажешь о Соединенных Штатах», – заявил Слуцкий, напомнивший, что «это США никто не звал ни в Сирию, ни в Ирак, ни в Ливию».

По словам депутата, Вашингтон продолжает политику вмешательства и насаждения права силы вместо силы права путем смены неугодных ему режимов.

ДВа

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