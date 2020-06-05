В Совфеде ответили на слова Госдепа о роли России на Ближнем Востоке: «Оставляла после себя войны и террористические угрозы»

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5 июня 2020, 10:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

фото: Совет Федерации, Konstantin Kokoshkin /globallookpress.com

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал заявление помощника госсекретаря США Дэвида Шенкера о том, что Россия должна «убраться» с Ближнего Востока. По его словам, в Госдепе хотят указать на «две цели».

«Первая - попытаться снова дискредитировать Россию. Однако больше, чем на Ближнем Востоке натворили Соединённые Штаты, уже никто не натворит. Можно вспомнить события в Египте, все «цветные революции», Ирак, Сирию. Куда бы Америка ни вмешивалась, она оставляла после себя разруху, войны и террористические угрозы», - пояснил он RT.

Джабаров добавил, что «второй целью» является желание перенести внутренние проблемы государства на «внешний тренд».

Ранее слова Шенкера оценила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.